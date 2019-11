Mega-Sena sobe para R$ 4,50 a partir de domingo (10)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Caixa Econômica Federal informou que os novos preços das loterias passarão a valer no domingo, 10. O preço do jogo simples da Mega-Sena – principal modalidade oferecida pela Caixa – será reajustado de R$ 3,50 para R$ 4,50, o que representa um aumento de 28,6%.

