Mega-Sena: Única aposta de MG leva mais de R$ 57 milhões

Tem novo milionário no país! Na noite do último sábado (24), uma aposta de Juiz de Fora, Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 1860 da Mega-Sena e levou, sozinha, R$ 57.628.178,83.

Confira as dezenas sorteadas: 10, 30, 36, 40, 44 e 60.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cinco jogos fizeram a Quina e cada um levará R$ 33.491,77. A Quadra contou com quatro acertadores e cada um ganhou R$ 457,79.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (28) e poderá pagar até R$ 2,5 milhões.

Como jogar

Apostar na Mega-Sena e tentar ser o próximo milionário do país é bem simples. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre 6 e 15 números disponíveis no jogo. Acertando 6 dezenas você leva o prêmio máximo.

Em caso de 5 ou 4 pontos os valores são menores, mas também bem atrativos!

