Megaoperação busca suspeitos de homicídios e feminicídios em 26 estados e no DF; SP tem 37 presos

Policiais civis de todo o país foram às ruas dos 26 estados e do Distrito Federal, na manhã desta sexta-feira (24), numa megaoperação que prevê o cumprimento de mandados de prisão de suspeitos de homicídios e feminicídios, seja consumados ou tentados. Só no estado de São Paulo, até as 10h, foram presas 37 pessoas, segundo o Departamento de Capturas, que integra o DHPP (Delegacia de Homicídio e de Proteção à Pessoa).

Coordenada pelo Concpc (Conselho Nacional dos Chefes de Polícias Civis), a ação foi definida após reunião realizada no mês passado com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Segundo o ministério, estão envolvidos mais de 2.000 policiais.

Em alguns estados do país, também serão realizadas prisões de pessoas que descumpriram medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. “Com a prisão dos autores de homicídios e feminicídios, espera-se o impedimento da prática de novos crimes”, informou o ministério, em nota.

Até 9h45, não havia um balanço oficial de quantos mandados haviam sido cumpridos.

Emerson Wendt, delegado e presidente do Concpc, informou ao UOL que a expectativa é de que sejam cumpridos cerca de 20 mandados por estado. “Já há mais de 30 presos em alguns estados”, disse. Segundo ele, são prisões temporárias e preventivas.

“O foco principal da operação é preservação da vida e do tempo natural da vida das pessoas, que é o que é cortado pelos autores. Também em razão aos dados do número de homicídios divulgados recentemente. A gente quer dar uma resposta a isso”, afirmou.

A operação foi batizada de Cronos. Segundo o ministério, o nome faz referência “à supressão do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime”.

