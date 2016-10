Meio Ambiente- Missa de 7º dia lembra secretário que foi assassinado em Altamira, PA

A vítima foi assassinada com nove tiros quando chegava em casa, por dois homens que estavam em uma moto, na noite do dia 13 de outubro. A motivação e autoria do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

Amigos e colegas de trabalho de Luís Alberto Araújo, Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Altamira, no sudoeste do Pará, assassinado a tiros há uma semana, participaram na noite de quinta-feira (20) da missa de sétimo dia em memória de Alberto. A celebração foi realizada na Igreja Catedral e foi marcada por emoção e homenagens.

