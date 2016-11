Melania Trump: a nova primeira-dama dos Estados Unidos

A partir de janeiro norte-americanos terão uma primeira-dama de origem estrangeira. © Getty Images

Com a vitória de Donald Trump, é hora de conhecer a mulher que está ao lado do novo presidente norte-americano. Melania é ex-modelo, tem 46 anos, nasceu na Eslovênia e foi para os Estados Unidos na década de 90. Casou-se com Donald Trump em 2005, nesse que foi o terceiro casamento do novo presidente eleito dos EUA.

Melania assume o lugar de Michelle Obama, quando Donald Trump tomar posse em janeiro. A ex-modelo defendeu em seus discursos a defesa dos direitos das mulheres e das crianças.

Lembrando que, durante um dos discursos feitos na campanha do marido, Melania foi acusada de plagiar um discurso de Michelle Obama, de 2008.

Durante a corrida do marido à Casa Branca, considerou os seus comentários sobre as mulheres como inaceitáveis e ofensivos e pediu desculpas em seu nome.

O jornal ‘New York Post’ publicou fotos de Melania nua, que já tinham sido publicadas por uma revista francesa na década de 90. Melania tinha 25 anos na época. Atualmente, o processo está nos tribunais que opõe Melania ao ‘Daily Mail Online’, por ter sido apelidada de ‘acompanhante’.

Por Noticia ao Minuto

