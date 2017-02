Melhor do mundo em 2012, Neto tem tumor no cérebro e será operado

Afastado do futsal há duas semanas, jogador passou mal em treino da sua equipe, o Kairat Almaty, do Cazaquistão, e está em Uberlândia onde será submetido à cirurgia

– Passei mal no treino do Kairat, tive uma convulsão e fiz exames. Detectaram um tumor no cérebro e vim ao Brasil fazer outros exames. Foi confirmado o tumor e serei operado amanhã para a retirada. Gostaria de pedir que todos orem por mim, e que por favor não me liguem nesse momento porque quero ficar com a minha família – afirmou Neto em contato rápido via WhatsApp com o comentarista do SporTV, Marcelo Rodrigues.

Revelado pelo Atlético-MG no fim dos anos 90, Neto passou também por Minas, Ulbra, InterMovistar (Espanha), Santos, Joinville, Gazprom-Ugra (Rússia), Corinthians, Split Tommy (Croácia), antes de chegar ao Kairat Almaty, do Cazaquistão. O jogador de 35 anos disputou os Mundiais de 2004 e 2012 pela seleção brasileira, sendo que foi convocado para a Copa do Mundo de 2008, mas foi cortado por lesão.

Procurada pelo GloboEsporte.com, a assessoria de imprensa de Neto informou que foi orientada pela família do jogador a não dar muitos detalhes sobre a cirurgia. A seleção brasileira de futsal também ainda não se manifestou sobre o assunto. Além da Bola de Ouro Fifa, Neto tem no currículo o prêmio de melhor defensor da Liga Nacional de Futsal nos anos de 2002, 2004 e 2011, quando atuou ao lado de Falcão no Santos.

