Melhoria da Educação básica terá recursos de US$ 350 mil

Valor será destinado a obras e reformas de 88 escolas e da sede da Seduc, na capital paraense.

A aplicação de US$ 350 milhões captados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de operação de crédito para investimento na melhoria da qualidade e expansão da cobertura da educação básica no Pará, foi detalhada nesta quarta-feira (15) pelo coordenador do Escritório de Projetos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Paulo Machado. A apresentação ocorreu no reinício dos trabalhos, à tarde, do Encontro de Integração Seduc e Secretários Municipais de Educação, que ocorre até quinta (16) na Escola Estadual Anysio Teixeira, em Belém.

Serão US$ 122 milhões para obras e reformas de 88 escolas e da sede da Seduc, na capital paraense. Outros US$ 52 milhões serão investidos em gestão escolar e projetos que visam melhorar o fluxo e a proficiência, como os projetos Mundiar e Aprender Mais e o Sistema Paraense de Avaliação Educacional (Sispae).

Segundo o coordenador Paulo Machado, R$ 18,3 milhões serão usados na aplicação no Sistema Educacional Interativo, que vai usar tecnologia como mediadora nas salas de aula tendo à frente a participação de professores treinados e de turmas de alunos conectados em diferentes pontos do Pará. O recurso tem contrapartida do Governo do Estado e margem de contingência, conforme exigência do banco.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...