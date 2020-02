Membros de facção criminosa são filmados na noite em bairro de Novo Progresso

A filmagem (Flagra) de câmeras de segurança ocorreu na noite desta segunda-feira (18) ,ás 23h25mn no bairro Bela Vista em Novo Progresso. (Foto:Via WhatsApp)

As imagens das câmeras de Segurança foram enviadas para Policia que investiga o caso. Segundo delegado Daniel Mattos, que esta com as imagens, na noite do flagra não foi registrado nenhum crime nesta região do flagra.

Nas imagens aparece oito jovens, usam capuz circulando pela rua do bairro. Embora não tenha identificação de Facção, a policia não descarta a possibilidade de serem membros de alguma facção em Novo Progresso.

A policia Militar disse que por determinação do comandante, vai reforçar o policiamento nas áreas, que apresenta esta ocorrência. A policia investiga o caso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...