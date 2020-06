Menina de 10 anos é vítima de escalpelamento no Marajó

(Foto:Igor Mota / Arquivo O Liberal) – A criança vinha em uma rabeta quando sofreu o acidente. Moradores da região ainda tentaram socorrê-la, mas ela não resistiu e acabou morrendo no local

Uma menina de apenas 10 anos morreu no começo da tarde deste domingo (21), vítima de acidente com o eixo do motor de um barco na região do Marajó. Os escalpelamentos, como são conhecidos os acidentes que resultam na perda do couro cabeludo, além de provocr dor intensa, e também causam deformidades físicas e deixam sequelas psicológicas, quando não levam ao óbito. A Capitania dos Portos já tomou conhecimento do fato e abrirá inquérito para apurar responsabilidades.

A Comissão Estadual de Enfrentamento de Acidentes com Escalpelamento também foi informada do acidente, assim como a Secretaria Municipal de Pesca de Muaná, município onde ocorreu o fato.

De acordo com informações da Capitania dos Portos, o acidente ocorreu no começo da tarde deste domingo (21), no Furo do Jararaca. A menina vinha em uma rabeta (pequena embarcação motorizada, muito comum nos rios da Amazônia).

Ribeirinhos que moram naquela região ainda tentaram socorrê-la, mas não resistiu aos ferimentose morreu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o transporte do corpo para a sede de Muaná. Nesta segunda-feira, 22, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, enviará técnicos até o local do acidente para levantar mais informações e entrar em contato com os responsáveis pela rabeta, além de dar outras providências.

