Menina de 10 anos era estuprada por avô e tio em Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa)- Polícia Civil está investigando o caso de uma menina de 10 anos que era estuprada há 3 anos pelo avô e tio no município de Novo Progresso.

Após denúncias o Conselho Tutelar averiguou suposto caso de abuso sexual a uma criança de 10 anos. Ao ser ouvida a vítima confirmou os abusos sofridos dentro da própria casa pelo avô e tio paternos. Após exames médicos foram confirmados os abusos , os acusados foram encaminhados pela polícia Civil para delegacia e confessaram o crime. Os acusados continuam presos a disposição da justiça. A criança está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e será ouvida pelo juiz da infância e juventude.

A reportagem esta apurando o fato até chegar aos nome dos acusados – tudo que sabemos que a vitima é aluna da Escola Valdomiro Mendes.

Aguardem mais informações sobre este caso.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso com informações do Conselho Tutelar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...