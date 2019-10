Menina de 12 anos atira em garimpeiro que invadiu sítio da família em Alta Floresta – MT

(Foto:Reprodução)-Homem foi atingido por um tiro de espingarda no braço e outro no abdômen.

Uma adolescente de 12 anos atirou em um garimpeiro, de 27 anos, que invadiu o sítio onde ela mora com a família, na zona rual de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. O caso aconteceu nesse domingo (29).

De acordo com a Polícia Militar, quando o homem estava no portão, ela pediu que não entrasse no local e ele entrou. O homem foi atingido com um tiro de espingarda no braço e outro no abdômen.

Ele contou à polícia que trabalha em um garimpo nos fundos do sítio, onde a menina mora.

Ele disse que conhece o pai da adolescente e foi até o local para tomar banho.

Em seguida, a menina pegou uma espingarda e disparou duas vezes contra ele.

O garimpeiro contou que correu para a cidade para pedir socorro e foi encaminhado ao Hospital Regional.

A polícia informou que um dos tiros atingiu o pulmão e foi necessário fazer um procedimento de drenagem. O atual estado de saúde da vítima não foi informado.

Uma equipe da polícia foi até o sítio, mas a adolescente não estava mais no local. Foi realizado buscas na região, mas ela não foi encontrada.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...