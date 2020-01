Menina de 14 anos é encontrada morta dentro da casa do namorado, no interior do AM

Corpo da jovem tinha duas perfurações no tórax e foi localizado pelos próprios familiares dela.

Corpo da adolescente foi encontrado na casa do namorado dela, em Manacapuru — Foto: Adauto Silva/Grupo Rede Amazônica

O corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado nesta terça-feira (14) na casa do namorado dela, situada no município de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus. A jovem tinha duas perfurações no tórax e foi localizada pelos próprios familiares dela.

Eles foram até a residência para procurar a vítima. Ao chegar no local, a adolescente já estava morta e o namorado dela não foi encontrado.

A Polícia foi acionada e o corpo da jovem foi levado ao necrotério do cemitério de Manacapuru. De lá, ele deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

