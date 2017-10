Menina de 3 anos some após pai colocá-la de castigo ao lado de coiotes

Após pagamento de fiança de US$ 250 (cerca de R$ 1 mil), neste domingo (8), o pai foi liberado. Nesta segunda-feira (9), a polícia publicou mais uma nota de busca nas redes sociais. Os agentes informaram que as buscas estão sendo realizadas por peritos, cães farejadores, com auxílio de helicópteros e de porta a porta.

A Polícia de Richardson, subúrbio de Dallas, no Texas, continua as buscas por Sherin Mathews, de 3 anos. A menina foi vista pela última vez neste sábado (7), quando foi colocada de castigo pelo pai. Wesley Mathews, de 37 anos, obrigou a filha a ficar ao lado de uma árvore, em plena rua, às três horas da madrugada.

