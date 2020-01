Menina de 4 anos que sobreviveu 5 dias sozinha na floresta amazônica deixa hospital

Criança de 4 anos que sobreviveu 5 dias sozinha na floresta amazônica deixa hospital no AP

Ana Vitória brincava com a irmã de 8 anos quando desapareceu em 29 de dezembro em comunidade ribeirinha entre o Amapá e o Pará.

Leia Também:Menina fica 5 dias perdida em floresta, no Pará;’Ela se alimentou de frutas’, diz mãe

Recebeu alta do Hospital de Santana e já está em casa a pequena Ana Vitória Soares Cardoso, de 4 anos. Ela se perdeu perto de casa e ficou cinco dias sozinha na mata na comunidade onde mora, no Rio Maniva, em Afuá, no Pará. Ela foi levada de volta ao lar pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (7).

Ana Vitória ficou desaparecida entre 29 de dezembro e 2 de janeiro. Durante o tempo na mata, ela contou à família que se alimentou de frutas e tomou água de igarapé. Ela foi achada por um primo com escoriações pelo corpo, picadas de inseto e bastante desidratada.

Ela permaneceu 4 dias internada no pronto-socorro de Santana, que apesar de ser no Amapá, é a cidade mais próxima da comunidade paraense onde vive. Antes de desaparecer, Ana Vitória foi havia sido vista pela última vez brincando numa canoa com a irmã de 8 anos.

No retorno para casa, a família da menina, que é carente e tem outros oito irmãos, recebeu ajuda com donativos e roupas coletadas pelos militares dos Bombeiros.

Por John Pacheco, G1 AP — Macapá

08/01/2020 12h21

