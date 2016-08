Menina de 5 anos é espancada até a morte pelo padrasto em Recife

Uma menina de apenas cinco anos de idade foi morta pelo padrasto após ser espancada em Recife. Antes, a criança havia sido torturada e afogada em um balde pelo suspeito, que foi preso.

Após ser espancada, a criança foi levada ao hospital pelo suspeito, que alegou queda. Os exames apontaram que os ferimentos não foram frutos do acidente relatado pelo padrasto. A menina acabou morrendo no local.

Segundo o R7, o criança e a mãe moravam no município de Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa (PB). O criminoso era foragido de Sapé, também na Paraíba, onde é suspeito de ter assassinado um comerciante, em 2015. Esse crime fez ele levar a mãe de Vitória Gabriele Gomes dos Santos para Pernambuco, onde a menina passou a ser agredida.

Durante três meses, de acordo com testemunhas, a criança foi agredida pelo padrasto, que chegou a espancar Vitória com um fio de carregador de telefone celular.

