Menina de 6 anos é atacada por rotweiller dentro de casa

Criança precisou tomar 12 pontos no lábio e três na orelha.

Família registrou um boletim de ocorrência; animal é do vizinho.

Uma menina de 6 anos foi atacada por um cachorro da raça rotweiller nesta segunda-feira, (16), em um bairro de Urânia (SP). A criança teve ferimentos e precisou levar 12 pontos na boca e três na orelha.

Segundo informações da família, o ataque aconteceu na casa onde a menina estava. O cachorro da casa vizinha entrou pelo portão e avançou na criança.

“A gente estava na sala e ouvimos o vizinho sair de casa. Quando vimos a cachorra no quintal, meu sobrinho gritou. Minha neta foi ver a cachorra, aí ela já atacou, derrubou e mordeu. Meu cunhado pegou a cachorra e arrancou ela de cima da menina”, afirma a avó da criança, Rosemeire Aparecida Leite.

O cão é do filho da aposentada Marlene dos Santos Domingues. Ela contou que não tinha ninguém em casa quando o cachorro fugiu e lamentou o acidente. “Ela é brava dentro de casa, mas na rua ela sai e nunca avançou em ninguém, foi um acidente mesmo”, afirma a aposentada Marlene dos Santos Domingues.

A família registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa. A polícia aguarda agora o laudo do exame de corpo de delito. “Fizemos o boletim não para prejudicar o dono do cachorro, mas para dar um alerta porque um animal desse precisa ter cuidados, não pode deixar um cachorro desses com o portão aberto, é mais um alerta”, afirma.



Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...