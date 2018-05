Menina de 6 anos passa por cirurgia e está internada após ser estuprada e abandonada em matagal em MT

Segundo a equipe de cirurgia, o autor do estupro também teria inserido um pedaço de madeira na vítima. O suspeito é um tio da vítima, que ainda não havia sido localizado.

Uma menina de 6 anos passou por cirurgia no domingo (6) e está internada em Cuiabá após ser estuprada e abandonada em um matagal. O abuso, segundo a Polícia Civil, teria ocorrido em Várzea Grande, na região metropolitana da capital.

O suspeito é um tio da vítima que, até a publicação desta reportagem, não havia sido preso.

De acordo com a equipe de cirurgia pediátrica do Pronto Socorro de Cuiabá, a menina teve lacerações e lesões no órgão genital.

Ela precisou por várias cirurgias e agora segue internada em observação. O atual estado de saúde dela, segundo a equipe, é estável.

A suspeita é que o autor do estupro também teria inserido um pedaço de madeira na vítima.

Além dos procedimentos cirúrgicos, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e passou por perícia.

Segundo a polícia, o caso segue sob investigação e a vítima deve ser ouvida em breve.

Por André Souza, G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...