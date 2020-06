Menina de 7 anos de Portel, no Marajó, sofre acidente de escalpelamento e é internada em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela foi internada no Hospital Municipal de Portel e transferida de helicóptero para o Fundação Santa Casa de Misericórdia, em Belém, de acordo com familiares.

Segundo boletim médico, a paciente teve perda traumática total do couro cabeludo e encontra-se lúcida, e com aparelho respiratório normal.

(Foto:Ilustrativa Internet)- Segundo boletim médico, a paciente teve perda traumática total do couro cabeludo e foi transferida para a Fundação Santa Casa. Uma menina de 7 anos de idade, de uma comunidade no bairro Rio Pacajá em Portel, no Marajó, sofreu acidente de escalpelamento em uma embarcação.

