Menina de 8 anos desaparece enquanto brincava em parquinho

Uma garota de 8 anos desapareceu no final da tarde da última sexta-feira (10) enquanto brincava no parquinho do bairro Cohab, em São Paulo. Emanuelle Pestana de Castro foi vista pela mãe por volta das 16h. Às 17h, a menina não foi mais encontrada.

