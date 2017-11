Menina morre após moto em que pilotava colidir com cerca de arame farpado

Uma adolescente de 13 anos veio a óbito neste domingo (19), após colidir com uma cerca de arame farpado de um sitio localizado no KM 3 da PA 136, que liga Castanhal a Curuça, no nordeste paraense. A menina estava pilotando um quadriciclo, e um amigo com a mesma idade estava no carona, quando se chocou com uma cerca de arame farpado.

O menino teve apenas machucados leves, mas a adolescente teve o pescoço perfurado e perdeu muito sangue. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos.

Um inquérito será aberto para investigar as causas do acidente. A polícia informou que os adolescentes e os adultos que estavam no local serão ouvidos.

Um Boletim de Ocorrência foi realizado na delegacia do centro de Castanhal. De acordo com informações preliminares é possível que a jovem tenha se confundindo com acelerador e o freio no momento em que estava próxima a cerca.

Vale lembrar que para pilotar um quadrículo a pessoa precisa portar Carteira de Habilitação.

(Com informações do Tiago Silva/Diário do Pará)

