Menina nigeriana de 5 anos é considerada a “mais bonita do mundo”

(Foto:Mofe Bamuyiwa) – Jare, uma menina nigeriana de apenas 5 anos, está sendo considerada a “garota mais bela do mundo”, após as fotos tiradas pelo fotógrafo Mofe Bamuyiwa ganharem as redes sociais. As imagens são impressionantes.

“Ah sim, ela é humana! Ela também é um anjo!”, escreveu o fotógrafo na legenda da imagem. Mofe também disse que “poderia tê-la feito sorrir e fazê-la rir em voz alta, mas eu a coloquei em seus momentos naturais para vermos através dos seus olhos!”

O fotógrafo revelou que Jare tem duas irmãs, Jomi, de 7 anos, e Joba, de 10, e que a menina não é modelo profissional.

PorMSN



