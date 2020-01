Menina que sumiu em praça foi assassinada com 13 facadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do G1

“Ele alegava que tinha dado uma facada na costas e, na sequência, três no tórax. O exame necroscópico revelou que foram 13 facadas: oito nas costas e cinco no peito. Destas, seis são mais relevantes, foram mais profundas”, destaca o delegado.

O corpo de Emanuelle passou por autópsia na manhã desta terça-feira (14) e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a menina levou oito facadas nas costas e cinco no peito. Segundo o delegado da seccional de Ourinhos, Antônio José Fernandes Vieira, o laudo contesta a versão apresentada pelo suspeito.

Corpo de Emanuelle foi velado no Velório Municipal de Chavantes com caixão fechado (Foto:Reprodução / TV TEM)

