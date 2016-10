Menina síria procurando o pai choca o mundo

Um chocante vídeo está emocionando a internet ao mostrar imagens de uma menina síria de oito anos chorando e chamando pelo pai após ser vítima de um bombardeio. A menina, chamada Ayah, aparece na gravação cheia de sangue, recebendo atendimento médico, enquanto conversa com um dos socorristas. Ela fala que se perdeu durante o ataque, e repete várias vezes a palavra “Baba”, que significa “papai”. O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais, levantando o questionamento sobre os males causados pela guerra na Síria, que já dura cinco anos. Segundo uma rede de televisão local, Ayah já está com a família.

