Menino de 10 anos é picado por jararaca na cama enquanto dormia em fazenda em MT

A direção do hospital informou que a criança está internada na ala da pediatria da unidade. Ela foi medicada, recebeu antialérgico e soro antibotrópico. O estado do menino é considerado estável.

Criança foi transferida para o Hospital Regional de Sorriso porque o hospital em Lucas do Rio Verde não teria um soro específico para a picada da cobra. Um menino, de 10 anos, foi picado por uma cobra na cama enquanto dormia na madrugada desta sexta-feira (5). O Ataque ocorreu em uma fazenda no município de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.

