Menino de 10 anos morre após suposto disparo acidental de arma caseira em Paragominas

O namorado da irmã da criança estaria apontando a arma pra vítima numa brincadeira de mau gosto, segundo as informações da Polícia Civil.

Menino de 10 anos é atingido por tiro supostamente acidental de arma caseira, em Paragominas. — Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma criança de 10 anos morreu após ser atingida por um tiro na madrugada de terça-feira (1º), em um condomínio em Paragominas, sudeste do Estado. De acordo com as informações da Polícia Civil, o namorado da irmã da vítima foi o autor do disparo que teria sido acidental.

Ainda segundo a PC, o suspeito estaria encostando a arma, que é de fabricação caseira, na cabeça da criança em uma brincadeira de mau gosto. O menino Francisco EdilsonSantos Silva foi socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo próprio suspeito, mas não resistiu aos ferimentos.

A Divisão Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca) da Polícia Civil de Paragominas instaurou inquérito e vai investigar o caso. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

