Menino de 10 anos vai ser pai na Rússia

Menino de 10 anos e adolescente, de 13, grávida dele Foto: Reprodução

Um menino de 10 anos engravidou uma adolescente de 13 na região de Krasnoyarsk (Sibéria, Rússia), de acordo com a imprensa local citada pelo “Daily Mail”.

O menino e a adolescente estudam em escolas diferentes, mas são amigos desde os primeiros anos da infância. Nas redes sociais, os dois são descritos como “casados”.

Com apoio dos pais, a adolescente vai seguir com a gravidez. A escola também se manifestou em apoio à jovem gestante.

A polícia está investigando as circunstâncias da gravidez.

O pediatra local Nikolai Skorobogatov levantou dúvidas de que o menino seja o pai.

“Teoricamente, é possível. Não sei nada sobre esse caso em particular, mas sinto que o menino possa estar sendo culpado enquanto um outro engravidou a adolescente. Esse caso é facilmente resolvido com um exame”, afirmou ele à emissora KRSK.

A história lembra a do menino Alfie Patten, que em 2009, foi anunciado como o “pai” mais jovem do Reino Unido, aos 12 anos. A história promoveu um debate moral no país. O então líder conservador, David Cameron, chegou a atacar a “modernidade britânica”. Exame de DNA, entretanto, mostrou que Alfie não era o pai da menina. Anos depois, o britânico foi preso.



17/01/20

