Menino de 11 anos morre após ser atingido com tiro disparado por criança de 12 em MT

Pai de uma das crianças usou uma espingarda de ar comprimido para matar um frango no quintal de casa. Menino de 12 anos fez disparo na porta do banheiro, que teria ricocheteado contra a criança de 11 anos.

Um menino de 11 anos morreu nesse domingo (14) depois de ser atingido por um disparo de espingarda feito por uma criança de 12 anos em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a família disse que a espingarda estava na porta do banheiro e que o menino fez um disparo acidental.

De acordo com a polícia, a situação ocorreu às 19h na casa da família. À polícia, os familiares explicaram que o pai de uma das crianças usou uma espingarda de ar comprimido para matar um frango no quintal de casa. Depois, ele deixou a arma próximo à porta do banheiro, dentro da residência.

O menino de 12 anos fez um disparo na porta do banheiro, que teria ricocheteado contra a criança de 11 anos.

A vítima saiu correndo e caiu na frente da casa da avó dela, que fica localizada ao lado da residência onde ele estava.

O menino foi socorrido, mas morreu durante atendimento em uma unidade de saúde. Ele foi atingido por um disparo na região do tórax, perto da axila do lado esquerdo do corpo.

A Polícia Civil informou que vai apurar as circunstâncias da morte do menino. A versão da família será confrontada ao longo da investigação e por meio de laudos periciais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O corpo da criança está sendo velada desde a noite de domingo na Capela São Judas Tadeu, em Guarantã do Norte. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (15) no cemitério da cidade.

