Menino de 12 anos desaparecido é encontrado em Novo Progresso

O menino Hebert John Sousa do Santos foi encontrado na tarde desta segunda-feira (18) após desaparecer ao sair de casa para uma festa Junina; A família comunicou ao Jornal Folha do Progresso que o menino estava na companhia de outros colegas na Praia do Jamanxim, o avó foi comunicado do paradeiro, foi preciso a presença da Polícia Militar e do conselho tutelar para levar para casa.

“Encontramos ele e já fomos pegar. Está tudo bem. Obrigado por tudo. Não teríamos conseguido sem vocês”, disse a família.

Matéria Original –Menino de 12 anos sai para festa junina e desaparece em Novo Progresso

