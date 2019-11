Menino de 12 anos morre após cair do 12º andar de prédio

(Foto:Menino caiu de prédio (Google Street)) – Uma engenheira de 30 anos chegava ao prédio quando encontrou o garoto caído na rampa de acesso à garagem

Um menino de 12 anos morreu após cair do 12º andar de um prédio no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 25. O caso aconteceu no Condomínio Edifício Monção, na Rua Rosa e Silva.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, uma engenheira de 30 anos chegava ao prédio por volta das 22h50 quando encontrou o garoto caído na rampa de acesso à garagem.

Uma viatura de resgate foi acionada e constatou o óbito. O menino morava com os pais no condomínio, e ainda não se sabe o que ocorreu. A perícia foi solicitada, e exames no Instituto Médico Legal apurarão as circunstâncias da morte.

Uma tesoura foi encontrada ao lado do corpo da criança – o objeto foi apreendido pela polícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial (Bom Retiro) e será investigado pelo 77º DP (Santa Cecília), responsável pela área.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...