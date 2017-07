Menino de 12 anos morre após ser atingido por tiro acidental em Oriximiná

Douglas Laurindo estava caçando com o irmão quando foi atingido pela própria arma. Ele morreu na hora. Corpo já foi entregue à família para velório e sepultamento.

Durante uma caça em uma área de mata em Oriximiná, no oeste do Pará, um menino de 12 anos morreu após ser atingido no pescoço por um tiro de espingarda. A vítima foi identificada como Douglas Laurindo Gomes. De acordo com a Polícia Civil, o disparo foi acidental. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (12) na comunidade Casinha, na região ribeirinha do município, localizada próximo ao Lago do Sapucuá.

Segundo a polícia, o menino estava acompanhado do irmão de 19 anos e de alguns cachorros. Os animais perceberam a presença de uma cutia e a encurralaram próximo do tronco de uma árvore. Na tentativa de matá-la, o menino tentou retirar uma espingarda de dentro de uma capa de proteção. A arma estava engatilhada, ele tentou puxá-la pelo cano e a mesma disparou.

Após ser atingido no pescoço, Douglas caiu no chão e morreu. A Polícia foi acionada e encaminhou o corpo para o necrotério, que funciona no Hospital Municipal de Oriximiná. O caso foi registrado na delegacia. A polícia deve ouvir o irmão do menino ainda nesta quinta-feira (13) e aguarda o laudo cadavérico. Douglas já foi liberado para o velório e sepultamento.

