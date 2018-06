Menino de 12 anos sai para festa junina e desaparece em Novo Progresso

O menino Hebert John Sousa do Santos, esta desaparecido desde ultima sexta-feira 15/05/2018, ele teria saído para uma festa junina em escola, nunca mais foi visto. (Foto:Arquivo pessoal)

A família do menino Hebert John Sousa do Santos está desesperada para ter informações sobre o garoto. A criança de 12 anos está desaparecida desde às 19 horas da noite de sexta-feira (15).

A família pede ajuda para quem souber do paradeiro do menino ligar para o telefone (93) 98311 7827 (Primo Luiz Fernando) ou para Tia no telefone (98) 98312 3587.

Segundo a família, o desaparecimento foi comunicado a Delegacia de policia de Novo Progresso.

Qualquer informação sobre a criança deve ser repassada aos telefones (86) 994031880 e (86) 99439-2968.

