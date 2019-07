Menino de 13 anos morre com derrubada de arvore em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso já foi noticiado a delegacia de policia civil de Novo Progresso, que atuou procedimento para investigar as causas do acidente e adotar as medidas legais cabíveis.

A mãe do menino informou ao Jornal Folha do Progresso que o menino tem 13 anos e estava a passeio na fazenda e houve uma fatalidade!

Desta vez um menino de 12 anos morreu debaixo de uma arvore enquanto trabalhava. Mesmo com a chegada rápida de pessoas no resgate – a cabeça foi atingida – o garoto não resistiu aos ferimentos.

