Menino de 2 anos cai de cadeira e morre ao ser atropelado em município na divisa com o Pará

Caso foi em Xambioá, na região norte do Tocantins; atropelamento aconteceu durante um culto realizado

Um menino de dois anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete em Xambioá, na região norte do Tocantins, fonteira com São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu durante um culto realizado em uma rua e por pouco outras crianças também não ficaram feridas. O motorista do veículo saiu do local sem prestar socorro. A vítima foi identificada como Daniel Ribeiro Costa. Veja:

O caso foi por volta das 22h30 deste domingo (26) na rua 10 do Loteamento Novo. Segundo a PM, moradores da região participavam de uma celebração evangélica em uma estrada sem asfalto e sem meio fio quando o acidente aconteceu.

No momento da colisão, a vítima e outras crianças estavam sentadas em cadeiras à beira da estrada. Testemunhas disseram que ao realizar uma curva a caminhonete atingiu a vítima.

O motorista saiu do local em seguida. Ele estava em uma caminhonete branca. Moradores informaram o primeiro nome do suspeito, mas a PM fez buscas e ele não foi localizado.

Os parentes socorreram a vítima que foi levada rapidamente para um hospital da cidade, mas por causa da gravidade foi transferida para uma unidade de saúde de Araguaína. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína e a Polícia Civil deve investigar o caso.

27.01.20

