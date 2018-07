Menino de 5 anos que morreu atingido por tora brincava com crianças em pilha de madeira em MT, diz polícia

[Cristopher Bertiel de Carvalho /Foto: TV Centro América] – Avô estava tomando banho e avó preparava o jantar da família quando o acidente ocorreu. Polícia investiga o caso para saber como a tora atingiu o menino e o que as crianças faziam no local.

O menino de 5 anos, que morreu atingido por uma tora de madeira, foi enterrado nesse domingo (29) em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Segundo a polícia, Cristopher Bertiel de Carvalho brincava em uma pilha de madeira com outras crianças quando o acidente ocorreu.

De acordo coma polícia, Cristopher estava na casa dos avós que trabalham e moram no pátio de uma madeireira. O acidente ocorreu na sexta-feira (27).

O menino e outras crianças brincavam em cima de uma pilha de toras quando uma delas deslizou sobre ele. Quando a equipe do corpo de bombeiros chegou no local a criança já estava morta no colo da avó.

Uma empilhadeira e um trator foram utilizados para retirar a tora. A madeireira fica na MT-140 que liga Sinop até Santa Carmem, a 493 km de Cuiabá.

Cristopher morava com os avós no local. O avô estava tomando banho no momento do acidente, enquanto a avó estava na cozinha preparando o jantar da família.

A polícia investiga o caso para saber como essa tora acabou rolando e o que essas crianças estavam fazendo naquele local.

Por Bruno Dourado e João Carlos Morandi, TV Centro América

