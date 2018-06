Menino de 6 anos é estuprado por funcionários de escola

Um caso está aterrorizando moradores do município de Itapajé, a 125 Km de Fortaleza. Na última semana, dois homens foram presos acusados de estuprar um menino de 6 anos, dentro da própria escola. A criança teria sido vítima do abuso por pelo menos quatro vezes e os suspeitos eram funcionários da instituição.

Segundo informações do portal Diário do Nordeste, a mãe do garoto disse que o filho chegou em casa se queixando de dores. Ela pensou que poderia ter sido uma queda. Quando a mãe viu os machucados, deduziu que poderia ser assadura, mas o garoto começou a chorar após ser questionado se aconteceu alguma coisa.

O garoto disse que o “titio fez coisa errada comigo. E depois veio o outro e fez mais forte ainda”.

A mãe disse que o caso está destruindo a família dela. O menino nunca mais foi o mesmo. Agora, seu temperamento é alterado e ele chora, bate e arranha as pessoas.

Os acusados são funcionários da escola Patronato São José, onde a vítima estudava. Segundo fontes, eles são um vigia e um auxiliar de serviços gerais.

