Menino de 7 anos é resgatado 52 dias após sequestro

Ele foi localizado após pista encontrada na deep web e repassada a autoridades russas.

Havia grande chance de Savely Rogovtsev ter sido assassinado, pois ele havia desaparecido de casa na Rússia há 52 dias. Mas graças aos detetives dedicados a vasculhar a web, ele foi resgatado em uma operação incrível, na Rússia.

A polícia russa foi informada pela Interpol de que um site na deep web (uma camada da internet que fica invisível para a maioria das pessoas e é habitada por hackers e criminosos) revelou que o menino estava com o sequestrador a poucos de casa, onde havia desaparecido no final de setembro.

Acredita-se que a fonte da denúncia seja uma agência de inteligência estrangeira não identificada que vasculha áreas ocultas da Internet usadas por criminosos.

A polícia já deteve um homem de 26 anos que supostamente colocou Savely em um carro, mas até agora não revelou detalhes da identidade do suspeito.

A criança agora está recebendo “forte ajuda psicológica”, segundo as autoridades.

Força-tarefa

Depois que Savely desapareceu, uma grande busca envolvendo a polícia, o exército e voluntários não conseguiu localizá-lo.

O pai do menino, Alexander Rogovtsev, 47, disse à REN TV: “Ele ficou muito feliz a ver a mãe. Ele a abraçou e beijou. É uma explosão de emoção e alívio que a provação acabou. Finalmente ele foi encontrado.”

Ele acrescentou: “Acabamos de sair dos médicos e ele está saudável, não perdeu peso. Ele é uma criança normal. Ele se jogou em volta de nossos pescoços, sentou-se em nosso colo, uma criança feliz. Sempre acreditamos que o encontraríamos.”

O caso

Savely desapareceu depois de descer do ônibus escolar na vila de Gorki, região de Vladimir. Alexandre acrescentou: “Meu filho disse que o homem o empurrou para dentro do carro. Ele já foi detido. Não sabemos onde ele manteve nosso filho.”

O assistente regional para assuntos relacionados a crianças, Gennady Prokhorichev, disse: “Isso é um milagre. Graças a Deus é uma história com final feliz.” Ele advertiu os pais por não acompanharem o menino no trajeto para a escola: “Esta é uma lição para todos nós.”



Foto: Reprodução / NTV

Por: Redação Integrada com informações do Mirror

