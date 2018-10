Menino de 9 anos leva arma para escola e dispara contra si mesmo

Um menino de 9 anos ficou ferido após disparar um tiro contra si mesmo em uma escola de Campo Grande (MS). O garoto pegou a arma que estava em casa, um revólver calibre. 40, que pertence ao pai. Em determinado momento da aula, ele tirou o aparato da lancheira e atirou, atingindo a própria perna esquerda.

A professora percebeu o ocorrido, segundo o jornal O Globo, e foi socorrer o garoto. Imediatamente, ele foi levado para o hospital e recebeu atendimento. De acordo com o Colégio Adventista Jardim dos Estados, o estado de saúde da criança é estável e sem risco de morte.

A polícia afirmou que o pai da criança tem porte de arma e que o revólver está registrado legalmente. O responsável trabalha na área de Segurança Pública. De acordo com o delegado do caso, se for comprovada a negligência, o pai responderá por omissão de cautela, com pena de um a dois anos de detenção e multa.

