Menino de 9 anos pula muro e é devorado por cães em São Paulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um rapaz de 20 anos tentou ajudar no socorro, mas ficou ferido e foi levado ao pronto socorro do Hospital Saboya. Autor: Com informações de IG quinta-feira, 26/12/2019, 08:28 – Atualizado em 26/12/2019, 08:42 –

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os cachorros eram da raça pitbull e pelo menos três deles tiveram que ser sacrificados durante a tentativa de resgate da criança.

You May Also Like