Menino de dois anos morre afogado em balde em Santa Maria do Pará

Balde estava cheio de água (Foto:Ary Souza/arquivo)

Criança estava brincando quando caiu no ‘carote’. Mesmo socorrido, ele não resistiu

Um trágico acidente doméstico deixou os moradores de Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado, abalados na tarde desta segunda-feira (18). Um menino de apenas dois anos morreu afogado dentro de casa, na casa onde morava com a avó. Mesmo sendo socorrido com a ajuda da Polícia Militar, o menino não resistiu e faleceu.

Segundo o 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), era por volta de 11h40 quando uma guarnição foi acionada ao bairro Barrolândia, para atender a uma ocorrência de acidente doméstico envolvendo uma criança. Chegando lá, na rua José Rolim, eles constaram que o pequeno Paulo Daniel havia se afogado em um balde com água.

O menino, que era criado pela avó, teria pulado dentro do “carote” enquanto brincava, e como o balde estava cheio, ele engoliu muita água e desmaiou em seguida. Ele foi socorrido em seguida por vizinhos e levado para o Hospital da Ordem Terceira, no centro do município, mas não resistiu, morrendo ao chegar na unidade de saúde.

Por:Caio Oliveira

