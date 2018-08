Menino de quatro anos fica quase 10 horas desaparecido dentro de mata

Criança estava desidratada e assustada, segundo Corpo de Bombeiros

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) = Após quase 10 horas de buscas em uma área de mata na zona rural da cidade de Brasileia, no interior do Acre, uma criança de 4 anos foi encontrada por moradores e bombeiros. Assustado e desidratado, o menino já estava a quase quatro quilômetros da casa da família.

O G1 tentou entrar em contato com a família do menino, mas o Corpo de Bombeiros informou que os tios não têm telefone por morarem em área rural. O telefone mais próximo da família fica a cerca de quatro quilômetros.

Foi por volta de 9h de quinta-feira (16) que os tios perceberam que o menino não estava em casa. Eles, que estão cuidando da criança, acionaram o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Foram enviados quatro socorristas e as buscas foram iniciadas com ajuda de moradores.

O Major Cláudio Falcão, dos bombeiros, informou que a suspeita é de que a criança tenha seguido cães que correram para dentro da mata e depois não conseguiu voltar para casa. Os socorristas chegaram a pensar que o menino pudesse ter caído em um açude e se afogado.

“Fizeram as buscas o dia todo, inclusive, até dentro de um açude. Mas, ele foi encontrado em uma área seca e em segurança, apesar de estar assustado e desidratado. Ele estava com alguns arranhões pelo corpo, por ter caminhado dentro da mata. Os bombeiros verificaram que não tinha necessidade de atendimento médico, apenas a hidratação mesmo”, disse o major.

Como o local fica em um ramal a 10 quilômetros da BR-317, sentido Assis Brasil, não existem muitos moradores. Por isso, ficou mais difícil da criança ser localizada. O major comemorou que a criança foi achada antes no anoitecer, já que as buscas ficam ainda mais complicadas à noite e ela correria risco de morte.

“Não tem muitas casas nesse local. Ele estava sentado no mato e já tinha andado bastante tentando encontrar a casa da família. Interessante que os cães que ele saiu seguindo estavam junto dele quando foi encontrado. Ainda bem que foi achado no final da tarde, porque à noite seria mais complicado ”, concluiu Falcão.

Por: G1 17 de Agosto de 2018 às 15:01

