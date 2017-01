Menino de seis anos é encontrado morto em piscina

Criança teria invadido a área de banho de pousada para brincar

Um menino de seis anos foi encontrado morto em uma piscina na noite desta terça-feira (10), em Campos do Jordão. As informações da Polícia Militar são de que a criança teria invadido a área de banho de uma pousada, no bairro de Vila Matilde, para brincar.

Conforme o G1, a família, que mora em frente ao estabelecimento, notou a ausência do menino por volta das 23h. Na busca, entrou em contato com funcionários da pousada. A criança foi encontrada já sem vida, na piscina, por uma funcionária que não foi identificada.

A Polícia Civil foi informada por donos da Pousada Garden, que colaboram com as investigações, que é comum crianças da vizinhança invadirem a piscina para brincar. O afogamento está sendo investigado e o corpo do menino passa por autópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté.

