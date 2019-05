Menino fica de fora da janela de apartamento a 40 metros de altura; veja o vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Era muito perigoso, o menino poderia escorregar e morrer”, disse ao site “China News”. Finalmente, Zhou conseguiu subir na janela do seu apartamento e segurar o menino com um das mãos.

Seguranças moradores do prédio improvisaram, inicialmente, uma rede com lençol, logo abaixo do menino, enquanto esperavam a ajuda profissional. O vizinho da criança, Zhou Shaoting, foi o primeiro a perceber o perigo que o menino corria.

Vizinho foi o primeiro a perceber o garoto em perigo e se arriscou para tentar salvar o garoto Momentos de angústia e muito suspense envolveram o resgate de um menino de 5 anos, após ele ficar em pé do lado de fora de uma janela do apartamento onde vive, na província de Jiangsu, na China, nada menos que a cerca de 40 metros de altura. A criança estava sozinha em casa. veja o vídeo.

