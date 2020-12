Menino fica suspenso no ar por pipa e cai de altura de mais de 9 metros

Garoto de 12 anos despencou do alto depois que o objeto partiu ao meio.

Um garoto de 12 anos foi levantado do chão por uma pipa e acabou despencando do alto após o objeto partir ao meio, em cima de um campo na cidade de Pringsewu. As imagens do menino “voando” viralizaram nas redes sociais nesta quarta (9). O caso aconteceu na Indonésia.

De acordo com relatos de pessoas que acompanhavam a cena, o garoto ficou suspenso por alguns segundos em uma altura de cerca de nove metros.

De acordo com nota divulgada pela Agência de Proteção à Criança de Pringsewu (LPA), o menino, identificado pelas iniciais I.R., sofreu fraturas em seis lugares em ambos os braços e está se recuperando no hospital depois de passar por duas cirurgias. O acidente foi capturado em vídeo em um campo próximo a uma escola local.

O irmão mais velho do garoto, Acil, de 28 anos, disse, em entrevista a jornais locais, que o caçula estava empinando uma pipa em forma de dragão que era, pelo menos, três vezes maior do que ele. “Ele frequentemente se pendurava na pipa através do pedaço de madeira que usamos como carretel, flutuava alguns metros, e depois pousava novamente, mas, dessa vez, aconteceu o acidente porque a pipa não aguentou o peso”, disse Acil.

Os moradores que observavam a cena, correram para ajudar o menino e o levaram imediatamente para receber atendimento. A Agência de Proteção à Criança de Pringsewu divulgou uma nova advertindo que crianças devem empinar pipas apropriadas a seu tamanho e que não é a primeira vez que um pequeno se fere dessa forma no país.



Foto: Reprodução/ Redes sociais

Fonte: O Liberal com informações da Crescer

