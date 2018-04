Menino gênio diagnosticado com autismo tem QI maior do que de Einstein

Kristine Barnett notou que seu filhinho Jacob – a quem os médicos haviam diagnosticado como autista – parecia ter um fascínio por padrões. Então, ela o tirou do programa de educação especial de sua escola e deixou-o estudar as coisas que ele era apaixonado. Agora Jacob está no seu caminho para ganhar um Prêmio Nobel.

Jacob Barnett, que foi diagnosticado com autismo moderado a grave aos 2 anos, agora está estudando para um mestrado em física quântica.

Jacob ficou em silêncio por boa parte de sua infância. Mas quando ele começou a falar, ele foi capaz de se comunicar em quatro línguas diferentes.

Quando criança, os médicos disseram aos pais de Jacob Barnett que seu filho autista provavelmente nunca saberia amarrar os sapatos.

Mas especialistas dizem que o prodígio americano de 14 anos tem um QI maior do que Einstein e está no caminho para ganhar um Prêmio Nobel. Ele deu palestras no TEDx e está trabalhando em direção a um grau de mestre em física quântica.

A chave, de acordo com a mãe Kristine Barnett, estava em deixar Jacob ser ele mesmo – ajudando-o a estudar o mundo com os olhos arregalados e maravilhados em vez de se concentrar em uma lista de coisas que ele não podia fazer.

Diagnosticado com autismo moderado a grave com a idade de 2, Jacob passou anos nas garras de um sistema de educação especial que não entendia o que ele precisava. Seus professores na escola tentavam dissuadir Kristine a perder as esperanças para ensinar Jacob mais do que as habilidades mais básicas.

Jacob estava lutando com esse tipo de instrução – recolhendo-se cada vez mais fundo em si mesmo e se recusando a falar com todos.

Mas Kristine notou que quando ele não estava em terapia, Jacob estava fazendo “coisas espetaculares” por si próprio.

“Ele criava mapas em todo o nosso chão, usando cotonetes. Eles seriam mapas de locais que nós visitaríamos e ele memorizava todas as ruas”, Kristine disse à BBC.

Um dia, sua mãe o levou a contemplar as estrelas. Alguns meses mais tarde, eles visitaram um planetário, onde um professor estava dando uma palestra. Sempre que o professor fazia perguntas, a mãozinha de Jacob disparava para o alto e ele começava a responder as perguntas – compreendendo facilmente as complicadas teorias sobre física e o movimento dos planetas.

Jacob tinha apenas três anos e meio de idade.

Sua mãe percebeu que Jacob poderia precisar de algo que o currículo de educação especial padrão simplesmente não estava lhe dando.

“Para um pai, é aterrorizante ir contra o conselho dos profissionais”, Kristine escreve em seu livro de memórias, The Spark: A Mother’s Story of Nurturing Genius. “Mas eu sabia no meu coração que, se Jake ficasse na educação especial, ele iria escapar.”

Seu QI arredonda para 170 – maior do que o de Albert Einstein. Ele está trabalhando em sua própria teoria da relatividade. Professores do Instituto de Princeton para o Estudo Avançado ficaram impressionados.

“A teoria que ele está trabalhando envolve vários dos problemas mais difíceis em astrofísica e física teórica”, escreveu o professor de astrofísica Scott Tremaine para a família em um e-mail.

“Qualquer um que resolver estes estarão na fila por um prêmio Nobel.”

A Warner Bros. arrebataram os direitos de filmagem da história de Jacob. Kristine e seu filho embarcaram em uma turnê européia de seu livro, mas esperam ter algum tempo para descansar até julho.

“Meu objetivo para o verão é apenas dar-lhe algumas semanas de folga”, disse Kristine ao Indianapolis Monthly. “A última vez que ele teve foi quando ele veio com a teoria alternativa ao Big Bang. Então, quem sabe o que ele vai criar?”

Então Kristine decidiu assumir a tarefa sozinha.

Fonte: Earth We Are One

Imagem de capa: Reprodução

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...