Menino, pai e avô são mortos com tiros de espingarda em Mojuí dos Campos

Equipes da Polícia Civil e Militar foram para o local do crime — Foto: Bena Santana/Rádio 94FM

Além das três vítimas, um homem foi esfaqueado e está internado no Hospital Municipal de Santarém. O suspeito foi identificado, mas está foragido.

Três pessoas da mesma família foram mortas na noite de segunda-feira (27) na zona rural de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, um idoso, além de pai e filho foram mortos e outro homem foi esfaqueado e está internado no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito matou pai e filho dentro da residência. Já o corpo do idoso foi encontrado próximo à casa da família.

As vítimas são: Douglas Boscheto de Paula, 12 anos, o pai Raimundo Silva de Paula e o avô, Pedro Hélio Boscheto. A quarta vítima que está internada no hospital não foi identificada. Os corpos foram levados para o IML.

Ainda à noite, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Samu e CPC saíram de Santarém para o local do crime. Os delegados titulares de Belterra e Mojuí dos Campos também foram para o local em busca de mais informações que possam levar à localização do autor do crime.

Por G1 Santarém — PA

