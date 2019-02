Menino pega moeda escondido e mãe queima as mãos dele com ferro de passar

(Foto:Reprodução)- Manaus – Uma mulher de 24 anos foi presa, na noite desta terça-feira (5), suspeita de queimar as mãos do próprio filho, de 9 anos, com um ferro de passar, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. A criança teve as mãos queimadas porque pegou uma moeda escondida da mãe, conforme afirmou o sargento Frank Silva, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O menino ainda está com bolhas nas mãos e foi encaminhado ao Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente (Saica). A mãe, suspeita do crime, presta depoimento na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com o sargento Frank Silva, a mulher foi presa por volta das 18h30, após uma denúncia anônima, na casa onde mora com os dois filhos, de 9 e 6 anos, na Rua das Oliveiras, no bairro Novo Israel.

A tortura contra o menino aconteceu na última segunda-feira (4). A criança contou aos policiais que foi espancada e teve as mãos queimadas com um ferro de passar, após pegar uma moeda escondido da mãe. “A criança contou que pegou uma moeda do cofre sem a mãe saber, e o irmão dele falou para ela que ele tinha pego. Quando ela chegou do trabalho, trancou ele no quarto e queimou as mãos dele com o ferro”, relatou o sargento.

Ainda segundo Silva, a mãe presta depoimento na Depca, mas como não foi presa em flagrante, deve ser indiciada pelos crimes de tortura e maus tratos, e vai ser liberada para responder ao crime em liberdade.

por:Jucélio Paiva / redacao@diarioam.com.br

