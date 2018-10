(Foto: Reprodução/Twitter)

Pais ficaram tão surpreendidos com as notas rasgadas que compartilharam o caso nas redes sociais

Menino põe envelope com mais de US$ 1.000 em triturador de papel

Uma família do estado norte-americano de Utah revelou nas redes sociais que seu filho de 2 anos destruiu um envelope com mais de US$ 1 mil (mais de R$ 3.800) em dinheiro numa máquina de triturar papel.

Segundo o G1, Ben e Jackee Belnap, de Salt Lake City, estavam economizando há cerca de um ano para pagar os ingressos para a temporada de futebol do time da Universidade de Utah.

O envelope com o dinheiro sumiu até que o casal descobriu que seu filho de 2 anos, Leo, havia destruído com um triturador. Veja abaixo:

