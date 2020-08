Menor acusado de roubar caminhonete troca tiros com a polícia na BR-163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Recebemos informações que houve um roubo na cidade de Vera, deslocamos para BR-163 sentido Sinop e logo no pedágio o encontramos. No primeiro momento, houve um confronto, houve disparos e mesmo assim continuou em fuga”, explicou o soldado da PM, Alexandre de Souza.

You May Also Like