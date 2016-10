Menor assaltou usando uma faca roubou celular e quase foi linchado por populares

A Polícia Militar foi acionada na terça-feira (05), por volta das 21h 30min hrs para uma ocorrência. Um menor com as iniciais F.A assaltou e roubou um celular de um cidadão ameaçando-o com uma faca. O crime ocorreu nas proximidades da Escola Waldemar Lindemayer, no Bairro Cristo Rei.

Segundo a PM, quando a GUPM chegou ao local, o assaltante evadiu-se e durante a fuga jogou o celular na rua e foi esconder-se trancando em um quarto de vila. Uma grande aglomeração de populares estava em frente da vila, gritando palavras de ordem e ameaçando linchar o suspeito.

Os policiais acalmaram os ânimos das pessoas e fizeram a busca no quarto, onde apreenderam o menor F.A. dentro do quarto. Com eles foram encontrados relógios, um celular que provavelmente devem ser frutos de outros roubos. Além disso, os policiais encontraram certa quantidade de maconha, uma balança de precisão e a faca que ele utilizou no assalto em frente a escola.

O menor foi conduzido pela GUPM até a Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis com relação a menores infratores.

O CB Lima falou à nossa reportagem sobre o assalto efetuado pelo menor. Na ocasião o Militar aproveitou para alertar a população sobre alguns procedimentos para evitar para não ser vítimas de assaltos. “Com o crescimento da cidade, cresce também esse tipo de ocorrência, forçando a população a alguns cuidados necessários, a noite tem que evitar andar nas ruas, especialmente mulheres, com celulares expostos utilizando ou carregando na mão celulares ou objetos que são alvo de ladrões e assaltantes”, disse Lima.

Redação Cultura FM -87.9 – Repórter José Barros

