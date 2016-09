Menor bebê do mundo nasce com 0,22 kg

Um bebê recém-nascido é considerado o “menor do mundo”. A pequena Emilia, nascida em janeiro, em Witten, na Alemanha, veio ao mundo com apenas 22 centímetros e 0,22 kg, o suficiente para os médicos afirmaram que ela não sobreviveria.

Após nove meses, no entanto, ela já pesa 3,5 kg. Segundo o portal inglês Daily Mail, relatórios locais apontam que ela é a bebê prematura mais leve do mundo a sobreviver por tanto tempo.

De acordo com o Correio Braziliense, normalmente um feto na 26ª semana de gestação teria pesado cerca de 0,59kg. O recorde anterior era de Rumaisa Rahman, que nasceu no Centro Médico da Universidade Loyola, em Chicago, quando sua mãe tinha 25 semanas de gravidez.

Para o médico Bahman Ghravi, bebês prematuros nascem com 0,39 kg e “raramente sobrevivem”. Com um problema na placenta, a mãe, Sabine Grabarcczyk, em decisão conjunta com o médico-chefe da obstetrícia do hospital e o pai do neném, Lukas, resolveram retirar a filha com 26 semanas, porque não estava recebendo nutrição necessária para sobreviver.

O médico Gharavi explicou que as sequelas poderiam ser risco aumentado de hiperatividade e dificuldades de aprendizagem. No entanto, felizmente para a menina, após nove meses do nascimento, não há sinais de deficiência grave.



(Com informações do Correio Braziliense)

